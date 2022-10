I Hongkong er den lyserøde diamant Williamson Pink Star blevet solgt for mange millioner dollar.

Sjælden lyserød diamant solgt for 442 millioner kroner

En sjælden lyserød diamant er blevet solgt i Hongkong for næsten 58 millioner dollar - omkring 442 millioner kroner.

Det sætter dermed rekord for prisen per karat betalt for en diamant eller ædelsten solgt på en auktion.

Det oplyser auktionshuset Sotheby's.

Der er tale om diamanten Willamson Pink Star.

Prisen, som en anonym køber fra Florida i USA har betalt, er mere end det dobbelte af den anslåede salgspris på 21 millioner dollar - cirka 160 millioner kroner.

Lyserøde diamanter er de mest sjældne ædelsten. Der er derfor stor efterspørgsel på dem på det internationale marked.

Williamson-diamanten er navngivet efter to andre lyserøde diamanter.

Den ene er CTF Pink Star, som i 2017 blev handlet i Hongkong for 71 millioner dollar - over 540 millioner kroner.

Den anden er Williamson Stone, som er en diamant, der blev givet som bryllupsgave til den nyligt afdøde britiske dronning Elizabeth II.

/ritzau/AFP