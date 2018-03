4 stjerner

De andre er en dødvægt i det ensomme og evige mørke. ”Liberty” er ekspressionistisk kunst i bedste sendetid

Det er intensiteten i de enkelte udtryk, i billeder, lys og lyd, der gør DR’s søndagsdrama ”Liberty” til insisterende anderledes tv-dramatik. Asger Leths Afrika-vision er nærmest et nykomponeret ekspressionistisk manifest. I begyndelsen af det 20. århundrede herskede den heftige billedstil hos kunstnere, der med brede penselstrøg malede, hvordan det føltes at være menneske.

I et nyt årtusinde sættes alle den visuelle kulturs virkemidler sammen for igen at rives over. Sådan viser ”Liberty” modigt, hvor svært det, stadig, er at være et moderne menneske.