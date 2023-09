Sjællandske Medier skal nedlægge 30 stillinger i ny fyringsrunde på tværs af redaktionerne.

Det skriver fagbladet Journalisten.

Medarbejderne i Sjællandske Medier har fået beskeden på et orienteringsmøde torsdag morgen.

Her fik de at vide, at der skal spares 15 millioner kroner på redaktionelle omkostninger, og at 23-24 redaktionelle medarbejdere derfor skal opsiges på den ene eller anden måde. Sjællandske Medier har omkring 180 redaktionelle medarbejdere ansat.

Desuden skal et antal ledige stillinger ikke genbesættes. Det skriver fagbladet.

I april og maj var Sjællandske Medier igennem en anden spare- og fyringsrunde.

Besparelserne i foråret betød, at 18 redaktionelle stillinger blev skåret væk.

De kom, efter et årsregnskab for 2022 viste et underskud på 91,4 millioner kroner.

- Siden er nedturen på annoncemarkedet fortsat uden nogen form for genkomst af tidligere tiders forretning, siger ansvarshavende chefredaktør for Sjællandske Medier Louise Pettersson til fagbladet.

Ifølge Journalisten siger Louise Petterson, at der skal fokuseres langt mindre på printavisen og mere på det journalistiske indhold.

- Ude på redaktionerne har man siddet ret meget i detaljen og lavet avis – helt ned til ombrydning på sider. Det fjernede vi for et år siden. Men vi har arbejdet i skabeloner, der har tvunget til at tænke i avis.

- Nu vil vi prøve at centralisere det på vores avisredaktion. Så man som udgangspunkt afleverer til sn.dk, og så versionerer redaktionen det til avis.

De næste 14 dage skal tillidsrepræsentanter og ledelse på Sjællandske Medier forhandle om fratrædelserne.

Medarbejderne har fået at vide, at der er mulighed for at anmode om frivillige fratrædelser.

/ritzau/