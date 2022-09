Skakverdensmester i ny konflikt: Udvandrede efter ét træk

Den ellers noble sport skak er ramt af skandale. Den norske verdensmester Magnus Carlsen udvandrede mandag efter kun ét træk mod den 19-årige amerikaner Hans Niemann, som han efter et tidligere nederlag til indirekte har beskyldt for at snyde

Det var imødeset med en vis spænding fra skakentusiasters side, da den norske verdensmester i skak, Magnus Carlsen, mandag skulle spille mod den 19-årige amerikanske stormester Hans Niemann i skakturneringen Champions Chess Tour. For et par uger siden vandt den unge amerikaner nemlig sensationelt over verdensmesteren i turneringen Sinquefield Cup i Saint Louis, USA, hvorefter Carlsen trak sig fra hele turneringen og mere end antydede, at Niemann havde snydt.