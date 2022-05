Skal man brændes, begraves eller måske vandes? Klimavenlig vandkremering vinder frem i udlandet

Når man dør i Danmark, er der i dag to muligheder for ens jordiske rester: kremering eller kistebegravelse. Men vandkremering er en ny og klimavenlig metode, som vinder frem i udlandet. Ifølge teolog vil den nye metode næppe møde modstand fra folkekirken, hvis den kommer til landet

Når døden indtræffer i Danmark, så vælger fire ud af fem, at den sidste station for deres krop skal være et krematorium. Men det har ikke altid været sådan. Før 1892 var der kun en måde at blive begravet på i Danmark, og det var kistebegravelse. Det at blive brændt blev set som hedenskab, noget som man gjorde i den uciviliserede oldtid, og det var især kirken, der var imod brugen af kremering. Argumentationen gik på at ved at brænde liget ville hele kroppen ikke blive lagt til hvile i jorden.

Men gennem lobbyarbejde og debat, især med fokus på de sundhedsmæssige fordele ved at brænde lig, da overfyldte kirkegårde og lighuse ledte til spredning af sygdom, blev ligbrænding til sidst lovligt. I Danmark var det især Forening for Ligbrænding, der blev stiftet i 1881, som var en af de store fortalere for lovændringen.