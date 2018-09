”Skam” er ”Grease” på nordisk – blot med endnu flere vildfarne hormoner og etiske dilemmaer

3 stjerner

Det er hæderligt af de to garvede teaterherrer Martin Lyngbo og Jon Stephensen at kaste sig over en iscenesættelse af ungdomssuccessen SKAM. Men man kunne nu godt ønske sig, at ungdommens teaterdebut bød på bare lidt mere af det, scenekunsten kan

Det er bestemt dristigt at iscenesætte et tv-fænomen, hvis succes til dels kan tilskrives dens særegne brug af sociale medier, der gav en følelse af, at det hele foregik i realtid. Og der er gjort en solid indsats for at konvertere anden sæson af den norske tv-serie ”SKAM” til scenen. Kostumerne er kopieret i en næsten 1:1-gengivelse ned til Williams hættetrøje og Nooras højrøde løbestift. Replikkerne er de samme. På store skærme i loftet kører sms-beskeder, så vi får fornemmelsen af bestandigt at være til stede i flere sideløbende for-tællinger, akkurat som i tv-udgaven. Selv musikken er stort set den samme.

Også historien er, som vi kender den fra anden sæson af ungdomsserien. Vi følger den smukke og karismatiske principrytter Noora (Fanny Bornedal), som er seriens ubestridte heltinde. Vi ser hende vakle og tvivle – ikke mindst på egne principper og moral – da hun modvilligt falder for skolens største nar, William (Jonathan Stahl- schmidt). Det er ”Grease” på nordisk og med endnu flere vildfarne hormoner og etiske dilemmaer i rotation.

Men netop dét, at sceneversionen insisterer på at have det hele med og således koge 12 afsnit ned til godt og vel halvanden times teater, gør, at det virker en kende forjaget og summarisk. Hvor serien formåede at skabe mindeværdige momenter mellem karaktererne, som da Noora porøst og blufærdigt spiller guitar for William, får øjeblikkene aldrig samme svæv og magi på scenen. Måske fordi stykket har travlt med at komme omkring alle dele af handlingen. En handling, der i øvrigt aldrig var seriens primære force.