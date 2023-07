Skandaleramt BBC-vært anklages af endnu en ung person

Skandalesagen om en unavngiven, mandlig BBC-værts angivelige betaling til en mindreårig for seksuelle billeder tager endnu en drejning.

Tirsdag eftermiddag kan BBC News fortælle om en ung person, der har oplevet truende beskeder fra værten, efter at de matchede på en datingapp.

Hele sagen startede sin udrulning i weekenden.

Det britiske tabloidmedie The Sun bragte en historie om, at en ukendt BBC-vært har betalt 35.000 pund - svarende til 300.000 kroner - efter at have modtaget seksuelle billeder fra en person, der var 17 år, da udvekslingen startede.

Historien blev fortalt til The Sun af moren og stedfaren til det angivelige offer i sagen.

Mandag aften kunne BBC News berette, at de havde modtaget et brev fra den unge persons advokat, der skrev, at historien er noget "vrøvl" og "ingen sandhed" har på sig.

Og at den unge person ikke har kontakt med sin mor og stedfar.

Ifølge BBC News viser det sig tirsdag eftermiddag, at BBC-værten har sendt truende beskeder til en anden ung person i start 20'erne.

De to unge har ikke relation til hinanden, skriver det britiske medie.

Den unge i den nye sag og BBC-værten matchede på en datingapp og efterfølgende rykkede deres kontakt over på andre platforme. Her afslørede værten sin identitet, men fortalte, at den skulle holdes hemmelig.

BBC-værten pressede ifølge den unge person til at mødes.

Senere antydede den unge person online at have kontakt med en BBC-vært og insinuerede, at vedkommende ville navngive værten på et tidspunkt.

BBC-værten reagerede ved at sende en række truende beskeder. BBC News skriver ikke, hvad der stod i beskederne, men kalder dem truende.

BBC News skriver, at mediet har set og verificeret beskederne.

På baggrund af anklagerne bragt i The Sun i weekenden skrev BBC på sin hjemmeside søndag, at tv-stationen har suspenderet den unavngivne BBC-vært i sagen og er i kontakt med politiet.

