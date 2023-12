Skilsmisser, national identitet og moderne salmer: Den nye højskolesangbog for børn indeholder nye og gamle sangskatte

Forfatter Dy Plambeck har været med til at udvælge de sange, der er med i en ny højskolesangbog for børn. I sangene fylder eksistentielle temaer, for børn forstår nemlig mere, end man tror, mener forfatteren