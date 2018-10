Skøn at skue

3 stjerner

”Colette” vil så gerne spejle MeToo-bevægelsen, men ender med at fastholde en kvinde i stedet for at befri en kunstner

Paris er på Colettes tid maskeradernes by. De flamboyante saloner er stedet at blive set. Dunkle drifter og skiftende kønsidentiteter regerer. Selvom Baudelaires flaneur er ved at blive en skygge på boulevarderne, er det stadig et ideal at bedrive akkurat ingen verdens ting i byernes by omkring 1900. Den bedre bemidlede urbane bohemekaste driver igennem dagene. Indretningen er stadig dunkel, korsetterne indsnørede. Colettes Paris er kurtisanernes, kabareternes og kunstnernes skønne epoke.

Men bag det fredselskende frisind lurer nu alligevel et fængsel. Et feminint fængsel. Det oplever den purunge Sidonie-Gabrielle Colette (Keira Knightley), da hun i 1893 gifter sig med den ældre partyprins Willy (Dominic West). Willy er en karakter i Paris som kritiker og kunstner. Men han kan ikke følge med bestillingerne og hyrer en hær af unge mænd til at skrive i mesterens navn. Pengene rækker dog ikke ind i himmelen, så en dag må også Colette ty til fyldepennen og fylde siderne under Willys kontrafej.

Colette skriver virkelighedslitteratur om teenagepigen Claudine. Og hurtigt bliver denne pige, skabt i Colettes skikkelse, et ikon i Paris. Willy bliver berømt. Colette bliver overset.