To kvinder er blevet straffet af Krims myndigheder, for en video hvor de synger en ukrainsk sang.

Skønhedsdronning på Krim får bøde for at synge ukrainsk sang

To kvinder på Krim-halvøen er blevet dømt for at miskreditere den russiske hær ved at synge en ukrainsk patriotisk sang i en video, som de har delt på sociale medier.

Den ene af kvinderne, Olga Valejeva, som vandt titlen som Miss Krim 2022 i en skønhedskonkurrence, er blev idømt en bøde på 680 euro - cirka 5000 kroner. Den anden unavngivne kvinde blev idømt ti dages fængsel.

Videoen, som er delt på en Instagram-story, og derfor automatisk blev slettet efter 24 timer, viser Olga Valejeva synge sangen "Tjervona Kalyna" sammen med den anden kvinde.

- En video blev delt på internettet, hvor to piger optrådte med en sang, som er en kamphymne for en ekstremistisk organisation, skrev Krims indenrigsministerium mandag.

Sangen er populær, og den russisk-indsatte ledelse af Krim advarede i sidste måned om, at myndighederne ville sætte hårdt ind over for sådanne sange.

Det skete, efter at sangen blev spillet til et bryllup.

- At synge den slags nationalistiske hymner - også under den specielle militære operation - vil blive straffet, sagde Sergej Aksjonov, som er den russisk-indsatte leder på Krim, på det tidspunkt.

Han understregede samtidig, at han mente, at personer, der opfører sig sådan, er forrædere.

Krims politi har også delt en video med de to kvinder, hvor de undskylder for at synge sangen. Kvindernes ansigter er slørede i politiets video.

- Jeg vidste ikke, og det gik ikke op for mig, at den havde sådan en nationalistisk karakter, og jeg ville ikke sprede propaganda ved at synge den, siger en af kvinderne.

Olga Valejeva har også undskyldt for at synge sangen i et opslag på Instagram.

- Vi sang bare en ukrainsk sang. Vi troede bare, at det var en lille sang, som vi har kendt længe, skrev hun.

Krim-halvøen blev annekteret af Rusland fra Ukraine i 2014.

/ritzau/AFP