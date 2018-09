Skolen og den uvedkommende snak

Det er tankevækkende, at de fleste af de steder, hvor man har gjort forsøg med nultolerance over for mobiltelefoner, foretrækker eleverne, at man fortsætter med mobilfri undervisning

Fra tid til anden og nu for nylig igen diskuteres det, hvad man skal stille op med mobiltelefoner i skolen. Skal de lægges i en skål ved timens begyndelse? Skal de afleveres allerede ved selve skoledagens begyndelse? Måske blive hjemme? Eller skal de tillades, fordi de nærmest hører med til påklædningen, så at man føler sig blottet uden dem?

Tilhængerne af forbud, helt eller delvis, argumenterer med, at mobiltelefonerne skaber uro og adspredelse, hvor der er brug for ro og koncentration. Modstanderne af forbud med, at mobiltelefoner er en del af virkeligheden, som man ikke må afskære eleverne fra, og at intelligent brug af dem vil gøre dem til bedre elever.

Jeg bekender gerne, at jeg ikke forstår argumentet om, at telefonerne er en del af virkeligheden. Siden hvornår har skolen haft pligt til at inddrage hele den omgivende virkelighed? Da undertegnede for evigheder siden gik i skole, var der også meget, som fandtes i virkeligheden, men ikke af den grund hørte til i skolen. Ja, faktisk netop ikke af den grund!