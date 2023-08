Skrøneforfatteren Jørn Riel er død - 92 år

Forfatteren Jørn Riel er død i en alder af 92 år. Det fortæller hans forlag, Lindhart og Ringhof, i en mail til Ritzau.

Jørn Riel er kendt for sine mange skrøner fra fjerne egne af verden, blandt andet Grønland, hvor han boede i ti år, og som han havde en særlig kærlighed til.

Han debuterede ret sent som forfatter som 39-årig, men har siden været enormt produktiv og har skrevet både romaner, digte og børnebøger.

Langt hovedparten af hans produktion tager udgangspunkt i Grønland, som han allerede fra barnsben af udviklede en særlig interesse for.

Han deltog i Lauge Koch-ekspeditionen til netop Grønland i begyndelsen af 1950'erne og flyttede herefter til Ittoqqortoormiit (Scoresbysund). Her begyndte han at nedfælde de historier, som de lokale fortalte til ham og som senere blev grundlaget for hans forfattervirksomhed.

Jørn Riel modtog hædersprisen De Gyldne Laurbær i 1995 og blev tildelt Det Danske Akademis Store Pris i 2010.

Han har også modtaget Tom Kristensen-legatet og Dessows Legat.

Jørn Riel var på et tidspunkt FN-udsending i krigszoner i Mellemøsten, men flyttede senere til Malaysia. Han døde i sit hjem i Kuala Lumpur fredag morgen lokal tid.

Han efterlader sig sin hustru, deres fælles søn og datter, og en datter fra et tidligere ægteskab.

/ritzau/