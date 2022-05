Eagles of Death Metal gav koncert i Bataclan under angreb i 2015. Tirsdag gav bandet forklaring i retssagen.

Skud fortalte rocksanger at døden var nær i Bataclan

Det amerikanske rockband Eagles of Death Metal var halvvejs gennem koncerten på spillestedet Bataclan, da den blev afbrudt af skud.

- Jeg vidste, at døden var nær, siger et af bandmedlemmerne, forsanger Jesse Hughes.

Han har tirsdag afgivet forklaring i sagen om angrebet, der fandt sted i Paris i november 2015.

Tirsdagens retssag sker sideløbende med en retssag i Belgien. Her sidder 14 personer på anklagebænken.

Ved retssagen i Frankrig er 20 personer under anklage.

32-årige Salah Abdeslam er blandt de 20. Han er den eneste anklagede, der er tiltalt for direkte mord eller forsøg på mord. Han afviser alle anklager.

Guitarist Eden Galindo fortæller under sin forklaring tirsdag, at han troede, lydsystemerne var ved at eksplodere.

Men Jesse Hughes vidste med det samme, at det lød som skud, husker han.

- Jeg kommer fra et ørkensamfund i Californien, så jeg kender lyden af skud fra et våben, siger Jesse Hughes.

Gerningsmændene kom farende gennem spillestedets hovedindgang og affyrede skud fra automatvåben, mens bandet spillede. Da der ikke var flere skud tilbage, ladede de deres våben igen, fortæller Eden Galindo.

- Vi troede, at det ville stoppe, men det blev ved, siger han.

Det lykkedes bandet at flygte ud af en sideindgang, men deres manager blev dræbt.

Angrebet på Bataclan var et af flere angreb i den franske hovedstad om aftenen den 13. november 2015.

130 personer mistede livet i forbindelse med angrebene, som den militante gruppe Islamisk Stat senere tog ansvaret for.

Over seks år efter angrebet er Jesse Hughes stadigvæk nervøs, når han bevæger sig ind i store menneskemængder, fortæller han under sig forklaring.

/ritzau/Reuters