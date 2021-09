Skuespilbranchen bakker coronaramte debutanter op

Coronapandemiens restriktioner har givet store udfordringer for de studerende og nyuddannede på landets scenekunstuddannelser. Men skolerne og branchen har gennem krisen holdt hånden under de nye

På skuespiller William Halkens værelse på Nørrebro i København ligger et støvet manuskript af Christopher Hamptons dramatisering af den franske litteraturklassiker ”Farlige forbindelser”. Det har ikke været åbnet siden sidste vinter. Her skulle William Halken have stået i rampelyset på Det Kongelige Teater og mærket suset fra salen, når han, foran et skiftende publikum, adskillige aftener i træk sagde sine replikker i stykket højt. Så langt kom han aldrig. Fire ugers prøver blev det til, før coronapandemien lagde stykket ned, og resten af William Halkens praktik blev aflyst.