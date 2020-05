Skuespiller får to måneders fængsel i USA for bestikkelse

Lori Loughlin erkender at have bestukket en ansat for at få sine døtre optaget på et fornemt universitet.

Skuespilleren Lori Loughlin og hendes mand har erkendt sig skyldige i bestikkelse ved at have betalt et stort beløb for at få deres døtre optaget på et fornemt universitet i Californien, USA.

Det fortæller sagens anklagere ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Lori Loughlin er blandt andet kendt for at spille Rebecca Donaldson-Katsopolis i den amerikanske komedieserie "Hænderne Fulde". Hendes mand er designeren Mossimo Giannulli, der har tøjmærket Mossimo.

Parret har indgået en aftale med anklagemyndigheden for at få en mildere straf, end de risikerer at få i retten.

Lori Loughlin får to måneders fængsel og skal betale en bøde på 150.000 dollar, svarende til lidt over en million danske kroner.

Hendes mand derimod straffes med fem måneders fængsel og en bøde på 250.000 dollar, svarende til omkring 1,7 millioner danske kroner.

Det er først fredag, de formelt skal i retten i Boston.

Ifølge anklagemyndigheden har ægteparret indrømmet, at de har betalt en halv million dollar, svarende til 3,4 millioner danske kroner, til en medarbejder, der beskæftiger sig med optagelser på universiteter.

Målet var at få deres døtre optaget på falske forudsætninger på University of Southern Californias rohold.

Sidste år erkendte medarbejderen sig skyldig i mod klækkelig betaling at have hjulpet en række forældre med at få deres børn optaget på prestigefulde universiteter.

Der er rejst sager mod 36 forældre. Fredag ventes det, at 24 af dem har erkendt sig skyldige i forbrydelserne.

En af dem er skuespilleren Felicity Hoffmann, der måske er bedst kendt for at spille Lynette Scavo i tv-serien "Desperate Housewives". Hun blev sidste år idømt 14 dages fængsel for bestikkelsen.

/ritzau/