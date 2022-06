Skuespiller følte sig tvunget af avis til at springe ud

Rebel Wilson havde to dage til at besvare journalists henvendelse, før han ville offentliggøre forhold.

En australsk journalist har måttet beklage sin tilgang til en historie om skuespilleren Rebel Wilsons seksualitet.

Det sker mandag i en klumme på det australske medie Sydney Morning Herald.

I forbindelse med historien har Rebel Wilson følt sig presset til at afsløre sin seksualitet og sit forhold til en anden kvinde.

Wilson blev kontaktet af journalisten Andrew Hornery fra Sydney Morning Herald torsdag. Han havde fået et tip om Wilsons nye forhold og ville offentliggøre historien to dage senere.

For at komme journalisten og avisen i forkøbet lagde Rebel Wilson et opslag på Instagram, hvor hun skrev, at hun troede hun skulle finde en Disney-prins, men i stedet havde fundet en Disney-prinsesse.

Journalisten og Sydney Morning Heralds tilgang til historien har vakt kritik fra flere, som mener, at Wilson blev presset til at springe ud.

LGBT-foreningen Stonewall har blandt andet kritiseret avisen.

- Det er simpelthen ikke okay at "oute" LGBT-personer (afsløre andres seksuelle orientering uden samtykke, red.). Medier skal holde sig fra at gøre folks seksualitet og forhold til en sensation, siger en talsperson for Stonewall til BBC.

I et opslag på Twitter beskriver Wilson situationen som svær.

- Det var en meget svær situation, men jeg prøver at håndtere den med ynde, skriver hun.

Chefredaktøren for Sydney Morning Herald, Bevan Shields, har afvist, at avisen har "outed" Wilson.

Mandag skriver journalisten Andrew Hornery i en klumme, at han lavede en fejl i sit arbejde på historien, og at han vil lære af det.

- Jeg er oprigtigt ked af, at Rebel har fundet dette svært. Det var aldrig min intention. Men jeg kan se, at hun har håndteret det med ekstraordinær ynde.

- Som en homoseksuel mand er jeg meget bevidst om, hvor ondt diskrimination kan gøre. Det sidste, jeg ville gøre, er at påføre et andet menneske den slags smerte, skriver Andrew Hornery.

Sydney Morning Herald er Australiens mest læste nyhedsmedie med over 8,6 millioner brugere om måneden på print og online.

Den australske skuespiller Rebel Wilson er blandt andet kendt for sine roller i filmene "Pitch Perfect" og "Jojo Rabbit". Hun er i øjeblikket aktuel i filmen "Senior Year" på Netflix.

/ritzau/