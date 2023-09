Skuespiller kendt fra Morten Korch-film er død - 83 år

Den danske skuespiller Bent Warburg er død efter længere tids sygdom. Han blev 83 år gammel.

Det oplyses søndag i et opslag på skuespillerens Facebook-profil.

Bent Warburg har medvirket i en lang række danske film og tv-serier, blandt andet julekalenderen "Nissebanden" fra 1984 og Morten Korch-filmene "Fætrene på Torndal" og "Manden på Svanegården".

Han havde desuden en større rolle i kriminalkomedien "Motello" fra 1998. Her spillede han en tyrannisk motelejer, der dør i et fryserum.

Af nyere roller kan også nævnes familiefilmen "Hannibal og Jerry" fra 1997. Warburg ses ikke på skærmen, men han besad alligevel en af filmens største roller. Han lagde nemlig stemme til Jerry.

Bent Warburg kendes også fra sine roller i de erotiske lystspil fra 1970'erne kendt som Stjernetegnsfilmene.

De tæller blandt andet "I Tyrens tegn" og "I Jomfruens tegn".

Bent Warburg vakte opsigt, fordi han nægtede at bruge stand-in i samlejescenerne. Han spillede ofte over for sin daværende kone, Anne Bie Warburg.

Foruden filmkarrieren fik Bent Warburg også succes inden for musikken. Han har blandt andet haft sit eget orkester, der optrådte med traditionel jazz, og han har skrevet musik til både teater og film.

I en periode rejste han verden rundt som musiker på krydstogtskibe, og han har også været tilknyttet Radioens Big Band i 1960'erne.

Bent Warburg døde fredag den 8. september på Sankt Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup, oplyses det i Facebook-opslaget.

- Bent har været tæt omgivet af de nærmeste og været i kærlige hænder gennem hele forløbet, skrives der videre.

Der oplyses ikke nærmere om, hvilken sygdom Bent Warburg led af.

/ritzau/