Skuespiller Rita Angela er død - 87 år

Den danske skuespiller Rita Angela medvirkede blandt andet i "Kunsten at græde i kor" og "Rejseholdet".

Efter et langt liv på teaterscener og foran filmkameraer er den danske skuespiller Rita Angela afgået ved døden.

Hun sov stille ind og blev 87 år.

Det skriver Ekstra Bladet, der henviser til et opslag på Facebook. Her skriver Rita Angelas søn, Martin Elung-Jensen, at hun er død.

- Kære alle - det er med sorg, at jeg kan fortælle, at vores mor, skuespillerinden Rita Angela, er sovet stille ind efter kort tids sygdom.

Opslaget blev skrevet tirsdag aften.

Rita Angela har medvirket i 20 spillefilm - blandt andet "Kunsten at græde i kor" og "Efter brylluppet". Desuden har hun optrådt i adskillige tv-serier.

Hun var Fru Gormsen i thrillerserien "Ka' De lide østers", der i 1967 lagde gaderne øde i fjernsynets monopoltid. Hun var senere med i "Rejseholdet", "Krøniken", "Forbrydelsen" og "Lykke".

Rita Angela blev uddannet på Aarhus Teaters elevskole 1951-1953, men debuterede i december 1952 som Gerda i H.C. Andersens "Snedronningen" på Aarhus Teater.

Efter elevtiden var Angela ansat ved Odense Teater i otte år og kom siden til en række københavnske teatre, blandt dem Folketeatret og Det Ny Scala.

Hun har spillet i både klassikere og moderne dramatik. Således var hun den forvirrede bedstemor i Østre Gasværk Teaters opsætning af "Festen".

Rita Angela har været gift flere gange, blandt andre med kollegaen Søren Elung-Jensen, der døde i 2017, og som hun havde to børn med.

