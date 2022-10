Skuespilleren bag Hagrid fra Harry Potter er død

Harry Potter-skuespiller Robbie Coltrane, der spiller Hagrid, nøglebæreren på troldmandsskolen Hogwarts, er død. Han blev 72 år.

Det oplyser hans agent ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Robbie Coltrane er særligt kendt for rollen som Rubeus Hagrid, en loyal og elskværdig nøglebærer, som har en stor forkærlighed for magiske væsener.

Han spiller med i samtlige otte film om troldmanden Harry Potter, hvor han hjælper hovedpersonerne Harry, Ron og Hermione.

Filmene er baseret på J.K. Rowlings bøger om Harry Potter. Den første film i serien havde premiere i 2001. Den sidste havde premiere i 2011.

Robbie Coltranes gennembrud kom, da han efter tyve år med roller i mange forskellige film og tv-serier medvirkede i de to James Bond-film "GoldenEye" (1995) og "The World Is Not Enough" (1999). Her spillede han en tidligere KGB-agent.

Rollerne i de to film blev springbrættet til Harry Potter-filmene, hvor han for alvor blev kendt og elsket internationalt af unge som gamle.

I en udtalelse kalder agenten Belinda Wright ham "et enestående talent". Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Han vil formentlig blive husket bedst i de kommende årtier som Hagrid i Harry Potter-filmene, skriver agenten.

- En rolle, der bragte glæde til børn og voksne over hele verden, og som medførte en strøm af fanbreve hver uge i mere end 20 år.

I forbindelse med Robbie Coltranes død er det ikke oplyst, hvad dødsårsagen er. Men i udtalelsen fra agenten sendes der en tak til de ansatte på et hospital i Skotland.

Selv om rollen som halvkæmpen Hagrid har defineret Robbie Coltranes karriere som skuespiller, er dog også en rolle, som han har haft svært ved at vriste sig ud af efterfølgende.

Robbie Coltrane har tidligere selv fortalt, at han var bekymret for at blive sat i bås ved at spille halvkæmpen Hagrid.

Han har siden Harry Potter-filmene været med i en række film. Men flere af dem er blevet anmeldt mindre godt end de Harry Potter-film, han for alvor blev kendt for.

Selv har han dog udtalt, at han har sat en stor ære i at have været med i Harry Potter-filmene. Og at han har stor respekt for J.K. Rowling.

Robbie Coltrane er født i Skotland, men Robbie Coltraine er ikke hans fødenavn. Det er derimod et scenenavn, som han tog i begyndelsen af sin karriere som en hyldest til jazzsaxofonisten John Coltrane.

Han fødenavn er Anthony Robert McMillan.

/ritzau/