Skuespillerinden Stina Rautelin fra Beck-filmene er død - 59 år

Den finsk-svenske skuespillerinde, Stina Rautelin, er død i en alder af 59 år.

Det skriver Svenska Teatern i Helsinki, Finland, i et Facebook-opslag. Her var hun ansat fra 1987 til 1995.

- Vi har mange gode minder om vennen, kollegaen og den alsidige skuespiller, lyder det fra det svensksproget teater.

Stina Rautelin er særligt kendt for sin rolle som kriminalbetjenten Lena Klingström i den svenske filmserie "Beck".

Her medvirkede hun i 15 af filmene.

Hun fik sin skuespillerdebut allerede som barn, da hun medvirkede i tv-serien "Bergströms".

Stina Rautelin har også spillet med i serierne "Solsidan" og "Fallet". Derudover er hun kendt for sin rolle som Andrea Melin i dramaserien "Rederiet".

Skuespillerindens dødsårsag fremgår ikke af Facebook-opslaget.

Ifølge norsk TV 2 blev hun i 2021 ansat ved et teater i Stockholm.

Desuden har hun studeret i New York samt læst på Teaterhøjskolen i Helsinki.

Peter Haber, som spillede hovedpersonen Martin Beck i "Beck"-filmene, har reageret på Stina Rautelins dødsfald.

Til Expressen siger han, at han er i chok, og at hun døde alt for tidligt.

- Hun var en kær og tæt kollega. En fantastisk, talentfuld skuespillerinde. Jeg synes, det er et stort tab, fortæller han til det svenske medie.

Samtidig siger Peter Haber, at han kun har positive minder om Stina Rautelin.

- Hun var meget sjov at have med at gøre. En stabil kraft at støtte sig til.

Også en anden "Beck"-skuespiller er afgået ved døden i april.

Ingvar Hirdwall, som spillede Martin Becks nabo, døde tidligere på måneden i en alder af 88 år.

