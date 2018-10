Skyttegrav fyldt med lommefilosofi

2 stjerner

Erling Jepsens nye krigsroman er tæt på at være ligegyldig

En husmors blik på Første Verdenskrigs berømte slag skal i Erling Jepsens nye roman ”Erna i krig” give nye perspektiver. Nok har så forskellige ”store” mænd som Adolf Hitler og Louis-Ferdinand Céline taget hver deres oplevelser med derfra – og begge er antydet ved næsten-navns nævnelse i ”Erna i krig” – men derfor kunne en sønderjysk hyggeonkel af en mor måske også bidrage.

I en munter lystspilsform snyder Erna sig med i krig, fordi hun vil støtte sin sønderjyske sinkeplejesøn Kalle. Han er blevet tvangsindrulleret i den tyske hær. Forklædt som en mand rejser hun med Kalle ud i krigen og har sine egne idéer om, hvordan den skal føres og vindes. Hun drømmer godt nok om at være smørrebrødsjomfru, og hun forsøger at bruge korsstingspuder som valuta, men kaldes alligevel ”Store Mor” og kan få hårde mænd til at græde.

Krigen skal føres med ”synnejysk” hygge, og Erna forsøger derfor at skaffe blommer og æg til pandekager med blommesyltetøj og æggesnaps for at fejre Kalles fødselsdag. Uheldigvis falder det sådan ud, at 150 mand kommanderes i skyttegraven, Erna og Kalle inklusive. ”Nå, men man kan vel også fejre Kalles fødselsdag i skyttegraven”, tænker Erna som jegfortæller.

Denne resolutte nøgternhed er gennemgående for fortællerstemmen og skal være en form for latter i dødens skygge. Den virker oftest hjælpeløst forceret i mangel på bedre virkemidler til at opretholde forvekslingskomediens jargon.