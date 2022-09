De få unge og voksne, som har problemer med kønsidentiteten, skal om muligt have hjælp. Men det må ikke blive et påskud til at underminere den sidste rest af forståelse for, at livet ikke primært er noget, jeg skaber, men er noget, jeg skænkes

At sløjfe den nedre aldersgrænse for juridisk kønsskifte er frihedsberøvelse

En af de foruroligende nyheder i sommerens løb var regeringens forslag om helt at sløjfe den nedre aldersgrænse for juridisk kønsskifte. Et forslag, som bliver fremsat i oktober, bakket op af regeringens venstreorienterede støttepartier.

Som det ikke mindst i denne avis er blevet klargjort, rammer forslaget skævt i forhold til den internationale udvikling på dette felt, hvor man i lande som England og Sverige nu går i den modsatte retning som følge af de meget problematiske erfaringer, man har gjort med at overse andre årsager til børnenes psykiske lidelser, med at igangsætte hormonbehandling for tidligt og hurtigt, og med konstateringen af, at sådanne behandlinger udgør en øget risiko for senere i livet at udvikle forskellige alvorlige sygdomme.