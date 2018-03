Sluk lyset og tænk på en isbjørn

WWF Verdensnaturfonden opfordrer til at slukke lyset i en time. Symbolikken er vigtigere end strømbesparelsen. Det vigtigste er at tænke på klimaforandringerne.

For 11. gang holder WWF Verdensnaturfonden "Earth Hour". Det sker lørdag 24. marts, hvor mennesker over hele kloden opfordres til at slukke lyset mellem 20.30 og 21.30. International programchef Jacob Fjalland fortæller om begivenheden og svarer på den kritik, der tidligere har været af kampagnen.

I opfordrer til, at alle slukker lyset en time lørdag aften. Hvorfor?

- Det handler om at gøre opmærksom på klimaforandringerne. Ved at slukke lyset viser man, at man tænker på klimaet. Det er symbolet på, at nu sætter vi os ned i mørket og taler om, hvad klimaforandringerne betyder. At det er et vigtigt problem, som vi alle sammen skal være med til at løse.