Små forårsbebudere på flugt

Tegneren Kurt Schwitters fandt mening og måske lidt håb i det allermest menneskelige: at se, at gengive og at navngive

Marts synes aldrig at kunne beslutte sig. Så er det, som om foråret kommer, temperaturen stiger, nogen har hørt lærken, man ser på skistøvlerne og tænker, at chancerne for at få dem på en eftermiddag i Grib Skov nok er passé. Men så bliver det pludselig rigtig koldt, vanterne må frem, og erantis og vintergækker, som jeg gik og glædede mig over, forsvinder under sneens tæppe. Aldrig så snart har man indstillet sig på vinter, før det igen tør, de hvide nikkende hoveder og små gule kloder viser sig igen, utroligt at de har overlevet den hårde frost.