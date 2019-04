Smugling af øgler får Indonesien til at lukke ø for turister

Ulovlig smugling af komodovaraner får myndighederne i Indonesien til at lukke den populære turistø i et år.

Øen Komodo i Indonesien bliver lukket for turister i hele 2020.

Det oplyser de indonesiske myndigheder til lokale medier, skriver CNN.

Beslutningen om at lukke for adgangen til den populære turistdestination skyldes, at der i stigende grad er blevet smuglet komodovaraner fra øen.

Det har tidligere været omtalt i lokale medier, at myndighederne har overvejet at lukke øen.

Og nu er beslutningen truffet, skriver den lokale avis Tempo ifølge CNN.

Det kommer ifølge mediet som en reaktion på, at der i marts er blevet smuglet intet mindre end 41 komodovaraner fra øen. De skal tilsammen være blevet solgt for 500 millioner indonesiske rupiah. Det svarer til omkring 233.000 kroner.

Fra januar 2020 vil turister således ikke kunne få adgang til Komodo, siger Marius Jelamu, der er talsperson for provinsen Nusa Tenggara Timur.

/ritzau/