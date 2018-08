Smukfest: Dansk musiks undergrund er vores dna

Før udenlandske navne som Britney Spears og Post Malone spiller på Smukfest, gives scenen til dansk vækstlag.

Selv om det ofte er hovednavne på festivalerne, der sælger billetter, er det en anden gruppe af kunstnere, som Poul Martin Bonde, der er talsmand for Smukfest, ønsker at fremhæve ved årets program.

Han er nemlig stolt over, at den jyske festival inviterer danske solister eller bands, der endnu ikke er brudt igennem, men som er interessante og med stort potentiale. Det såkaldte vækstlag.

- Det særlige ved os er, at vi giver plads til vækstlaget af de danske kunstnere og kan være en scene for dem. Det er ikke noget, der sælger billetter eller skaber omtale, men det er enormt vigtigt for os, fordi det er det, vi er skabt på.

- Det er vores dna. Den allerførste festival her var med amatører og semiprofessionelle musikere. Derfor har vi 26 navne fra vækstlaget, som optræder de første tre dage, siger han.

Første gang Smukfest blev afholdt i bøgeskoven i Skanderborg, var i 1980. Her var blandt andre Freche Bande, Thunderbirds og Spam Band på plakaten.

Artister, der tilhører vækstlaget, optræder på mindre scener i campingområderne, inden festivalpladsen åbner onsdag over middag.

Her har festivalgæster blandt andet kunnet høre Gurli Octavia, Alcabean og Yulez, der har forsøgt at få vilde beats til at bølge gennem bøgeskoven fra søndag til tirsdag.

Med plads til i alt 55.000 festivalgæster er Smukfest landets næststørste musikfestival - kun overgået af Roskilde Festival.

På trods af at partoutbilletterne er de dyreste musikfestivalbilletter i landet med en pris på 2695 kroner, blev de 30.000 billetter revet væk på halvanden time.

Det skyldes ifølge Poul Martin Bonde, at årets musikprogram er særdeles stærkt med mange store både danske og internationale musikere.

- Der vil hver dag være nogle sværvægtere at finde på programmet.

Selv om de store internationale kunstnere som Britney Spears og Post Malone har stået på væsentligt større scener end Bøgescenerne, er der intet som at optræde midt ude i en jysk skov, mener Poul Martin Bonde.

- Det er en helt særlig scene at spille i den her skov, og vi har oplevet mange internationale kunstnere, der syntes, at det var ret fantastisk og et godt afbræk fra de steder, de er vant til at opleve, siger han.

Smukfest finder i år sted fra 8. til 12. august i Skanderborg, og blandt hovednavnene på plakaten er Post Malone, Kendrick Lamar og Britney Spears.

/ritzau/