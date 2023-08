Smukfest hædrer folkekær musiker og fremstormende multikunstner

Siden 1960'erne har 77-årige Keld Heick leveret indhold til den danske musikscene.

Nu har den lange karriere medført, at han står som modtager af Smukfests særlige hæderspris.

Fredag modtog han således Polka Verner Legatet sammen med 29-årige Emma Sehested Høeg, der både er skuespiller og musiker, under en reception på festivalen.

- Keld Heick har om nogen grebet sin tidsånd og fornyet det, der gik forud for ham selv, lyder en del af begrundelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved uddelingen af prisen sendte en overvældet Keld Heick en hilsen til Finn Grunnet Sørensen, der var trommeslager i bandet Erling Erlang og Trio.

Finn Grunnet Sørensen døde af kræft i 2003 og er også kendt under navnet Polka Verner.

- Tilbage i 1990 sang Hilda Heick (Keld Heicks kone og musikpartner, red.) og jeg "Militskvinder" på Bøgescenen (Smukfests største scene, red.) sammen med Erling Erlang og Trio.

- Det er et fantastisk minde, siger han.

Med prisen følger 75.000 skattefrie kroner til hver.

Emma Sehested Høeg modtager prisen for sin "fantastiske bevægelse på tværs af genrer".

- På teaterscenerne og i musikken træder Emma Sehested Høeg frem som en kvinde, der tager sin tid i et brydegreb.

- Nogle gange for at tvinge den i gulvet og mane refleksion, andre gange i et forløsende løft, hvor vi andre kan se og mærke os selv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Multikunstneren sendte en stor tak til dem, hun samarbejder med.

- Man er ingen uden dem, der står bag en. Det med at blive forelsket i dem, man samarbejder med, betyder alting, siger hun.

Kirsten Lehfeldt og Søs Egelind oprettede Polka Verner Legatet i 2002, hvor de modtog Smukfest-prisen.

En del af pengene, som fulgte med prisen, brugte de på at hylde Finn Grunnet Sørensen.

Festivalen besluttede i samråd med de to kvinder at gøre Polka Verner Legatet til en fast tradition.

Siden har en legatbestyrelse på syv personer hvert år peget på en eller flere prismodtagere.

/ritzau/