Smukfest-hovednavn får modstridende ord med på vejen af anmeldere

- Det var lige så elegant som at banke hovedet ind i et bøgetræ.

Sådan skriver Politikens musikredaktør, Simon Lund, om onsdagens Imagine Dragons-koncert på Smukfest i Skanderborg.

Samlet set giver han poprockbandets regnbefængte koncert to ud af seks hjerter.

- Problemet var sangene og den unødvendigt bombastiske levering, der udvandede alt ved koncerten, mener han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han fremhæver, at bandets forsanger, Dan Reynolds, under koncerten sagde, at han og bandet "var glade for at være tilbage i Danmark efter ti år".

Problemet med det udsagn er, at Imagine Dragons sidste år optrådte på Tinderbox i Odense, lyder det.

- Der røg den sidste rest af Imagine Dragons' troværdighed. Hvis der var noget tilbage, skriver Simon Lund.

Nogenlunde samme holdning deler anmelder Kjartan Stolberg fra kulturmediet Soundvenue. Han kalder koncerten "kedsommelig" og tildeler forestillingen to ud af seks stjerner.

- Rent teknisk kunne Imagine Dragons deres stof, og i øvrigt var bandet god til at værne om værdier, jeg totalt kan stå inde for, skriver han.

- Men jeg må meddele, at den overordnede koncertoplevelse var noget af det mest kaloriefattige, jeg nogensinde har oplevet fra en festivalheadliner.

Med over 58 millioner lyttere per måned er Imagine Dragons den 23. mest populære kunstner på streamingtjenesten Spotify.

Populariteten er dog ikke nok til at overbevise Soundvenues anmelder.

- Dan Reynolds’ register er acceptabelt, men udtryksmæssigt er han ufatteligt begrænset, mener han.

- Uanset om han skal synge om depression eller dommedag, lyder han på samme måde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Adam Bouttai fra magasinet Gaffa bruger noget mere positive gloser til at beskrive forsangerens optræden.

- Dan Reynolds er en popprædikant, man trygt kan overlade tid, sjæl og lemmer, skriver anmelderen, der giver koncerten fire ud af seks stjerner.

- Som et lyn fra en klar himmel griber Reynolds momentet. Artisten giver et shoutout til sin psykolog. På meget få øjeblikke forvandles milliard-streamende popmusik til noget, der rent faktisk kan redde liv.

Under koncerten smed forsangeren trøjen for at vise sin muskuløse overkrop frem. Samtidig bar koncerten præg af konfetti og balloner.

Adam Bouttai kalder de fire stjerner for et "vægtet gennemsnit".

- Nogle passager har været jammerlige. Andre har fået ting til at falde ned fra himlen, mener han.

Imagine Dragons er et amerikansk band, der er bosat i Las Vegas.

Ud over forsanger Dan Reynolds består bandet af bassist Ben Mckee, guitarist Daniel Wayne Sermon og trommeslager Daniel Platzman.

/ritzau/