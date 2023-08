Smukfest kalder åbning historisk god

Smukfest gik for alvor i gang onsdag middag, hvor indgangene til Bøgeskoven i Skanderborg blev åbnet.

Over 30.000 mennesker har fundet vej til festlighederne, og gæsterne er "væltet ind til den bedste oplevelse".

Det fortæller festivalens talsmand, Søren Eskildsen. Han mindes ikke en bedre åbning af festivalen.

- Hvis der er noget, der bøvler, når man starter en dieselmotor som Smukfest op efter et års stilstand, så er det nu, man mærker det, siger han.

- Men vi har fået åbnet pladsen op uden noget som helst bøvl.

Smukfest har i år haft en uge mere til at opstille alle festivalens elementer i Bøgeskoven.

Den ekstra forberedelsestid viser sig nu at bære frugt, lyder det.

- Vi har haft en relativt roligere periode frem mod åbningen af pladsen, end vi plejer, og det gør, at pladsen står virkelig, virkelig flot, siger Søren Eskildsen.

Ifølge Smukfest er det frivilligheden, der bærer festivalen og de muligheder, den tilbyder.

Maja Engberg-Sønderskov, frivillighedschef hos Smukfest, kalder efterspørgslen efter frivillige tjanser for "historisk".

- Jeg har været med siden 1999, og jeg kan ikke huske, at det er gået så godt med rekrutteringen, som det er tilfældet i år, siger hun.

17.000 mennesker har meldt sig til at deltage i festen og samtidig stå for en række opgaver. Det er rekordmange og omkring 500 flere end sidste år.

- Vi har en oplevelse af, at vi måske endelig for alvor er trådt ud af coronapandemiens skygge.

Festivalen tilskriver succesen til de over 300 frivilligere ledere, der har stået for rekrutteringen siden sidste efterår.

- De (lederne, red.) har virkelig været tidligt ude og lavet et målrettet stykke arbejde, siger Maja Engberg-Sønderskov.

- Vi kan også se, at andelen af frivillige gengangere er højere, end den var sidste år. Det betyder, at vi er ved at finde op på vores leje oven på corona.

Festivalen i Bøgeskoven løber frem til søndag.

