Smukfest-optog med kæmpe Greta Thunberg-figur satte fokus på miljøet

Klimaaktivisten Greta Thunberg med jordkloden i skødet. Pengespisende mænd på et bjerg af sorte affaldssække. Dansende pædagogstuderende klædt ud som isbjørne.

Torsdag formiddag blev gæsterne på Smukfest mødt af et noget anderledes syn.

Her bevægede et stort optog langs Horsensvej sig fra campingområdet KærligHeden til selve festivalpladsen.

Optogets formål - ud over at være underholdende at se på - var at sætte fokus på FN's 17 verdensmål.

Det skete med hjælp fra over ti meter høje papmachéfigurer, performancedeltagere og teatertrupper.

Den 25-årige festivalgæst Mikkel Bæk valgte at følge med i festlighederne. Han mener, at det var en "fantastisk" oplevelse.

- Det var super fedt og super flot, og det var tydeligt, at der var et budskab med det, siger han.

Med i selve optoget var Kaare Christensen, der er pædagogstuderende på VIA University College Aarhus.

Sammen med en række medstuderende var han klædt ud som en isbjørn.

- Det var en speciel oplevelse, men det var rigtig sjovt.

- Det var lidt forvirrende, men sådan er det, når man er så mange mennesker, siger Kaare Christensen, der har forberedt sig til optoget i fire måneder.

Efterhånden som optoget kom tættere og tættere på festivalpladsen, blev tilskuermængden, der både bestod af festivalgæster og andre forbipasserende, større og større.

Smukfest var sidst år nødsaget til at aflyse optoget i 11. time på grund af "teknikaliteter i lovgivningen".

Nu glæder festivalens talsmand, Søren Eskildsen, sig over, at man endelig kunne få lov til at fremføre nyskabelsen.

Ifølge ham levede optoget op til Smukfests egen forventning.

- Alle, vi har talt med, siger, at det var vildt fedt og en kæmpe oplevelse, siger han.

Trafikken, herunder driften af shuttlebusser, der transporterer gæsterne til og fra campingområderne til festivalpladsen, var lukket ned i omkring to timer.

- Det var en meget, meget stor operation at lukke vejen af og få det hele til at glide alligevel, siger Søren Eskildsen.

- Men det har været en god oplevelse.

Optoget er skabt af den italienske karnevalstrup La Compagnia del Carnevale i samarbejde med VIA University College Aarhus.

/ritzau/