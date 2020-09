Smukfest sætter Gorillaz og Lionel Richie på programmet

Soullegenden Lionel Richie og det engelske tegneserieband Gorillaz slår vejen forbi Smukfest i 2021.

Tegneseriebandet Gorillaz, dj'en Kygo og sangeren Lionel Richie skal alle spille på næste års Smukfest i Skanderborg.

Det oplyser Smukfest i en pressemeddelelse.

- Vi længes efter at se vores fantastiske publikum slippe deres bedste moves på et dansegulv af bøgeflis – og det må man sige, at de tre første navne til programmet lægger op til, står der i pressemeddelelsen.

Lionel Richie skulle have optrådt på festivalen allerede i år, men arrangørerne var nødt til at aflyse på grund af coronapandemien.

Gorillaz og Kygo er begge nye bekendtskaber for festivalen i bøgeskoven, da ingen af dem har optrådt på Smukfest før.

Smukfest i 2021 bliver afholdt mellem 4. og 8. august.

/ritzau/