Snart bliver det et krav at bruge login på DRTV

Brugere af DRTV har indtil nu selv kunnet vælge, om de ville bruge login, når de ville se arkiveret indhold på appen.

Men fra og med 30. september er der ikke længere nogen vej udenom: Fra den dato bliver login obligatorisk.

Begrundelsen er ifølge DR, at det giver brugeren en bedre oplevelse.

- Når man logger ind, får man sin egen forside til DRTV. Der vil både være indhold, alle danskere kan være fælles om, og så vil der være indhold, der er mere relevant for den enkelte.

- Uanset om man ser DR-indhold på en tablet, tv eller mobil, siger Lasse Bastkjær Jensen, der er direktør for DR Strategi og Brugere.

Login betyder altså, at DR bedre kan tilpasse de tilbud, som brugerne præsenteres for, fordi der opbygges et kendskab til den enkelte brugers foretrukne programmer og indhold.

DR beder kun om navn og emailadresse, og navnet kan være hvad som helst. Derfor kan man være anonym, hvis man ønsker det.

DR fortæller, at 1,2 millioner allerede har oprettet et login, og at man i den kommende tid vil tage på rundtur i Danmark for at hjælpe dem, der har svært ved det tekniske.

/ritzau/