Sociale medier er de nye læseklubber

Nutidens teknologi har givet rum til nye, spirende bogfællesskaber på sociale medier, lyder det fra eksperter. De bifalder tendensen, for den viser, at dét at læse bøger også kan være en social handling

Bøger: De er firkantede, hårde og har den dér helt specielle papirduft. Timer kan hurtigt forsvinde, når man fordyber sig i deres univers.

Og så er der de sociale medier. De bliver ofte beskrevet som distraherende og overfladiske, og leder man efter fordybelse, så findes den ikke her. Så kan disse to ting overhovedet kombineres?

Hvis vi kaster blikket mod Facebook og den online fotodelingstjeneste Instagram, kan vi måske komme nærmere et svar. Her foregår en livlig debat om litteratur, lyder det fra flere iagttagere, blandt andre ph.d. og lektor fra Aalborg Universitet Malene Charlotte Larsen, der forsker i unges brug af sociale medier.

”Interessefællesskaber dyrkes på alle mulige platforme. Jeg har lagt mærke til både bogbloggere og dem, der deler bogtips på Instagram, ligesom der er forfattere, der deler ud af deres oplevelser og gør, at man er med i processen undervejs. Da internettet først kom til, brugte vi det især til at dyrke og danne fællesskab om bestemte interesser. Så kom de sociale netværkssider, hvor man kommunikerede med alle dem, man kender i forvejen. Det, vi så ser nu, er, at vi igen ser nichefællesskaberne, de her såkaldte communities, der vokser frem,” siger Malene Charlotte Larsen.

Og det i sig selv er ikke nyt, siger hun og henviser til de klassiske læseklubber.

”Men nu har vi mulighed for at forbinde os med internettet og få øjnene op for ny litteratur. I en tid med sociale medier har nogen med et glimt i øjet indimellem sagt, at bogen er et af de mest asociale medier, der findes. Men vi bruger jo de sociale medier til at tydeliggøre, at også bogen er et socialt medie,” tilføjer hun.

På Instagram deler en bruger som ”bookmeupscotty” flere gange om ugen ud af sit litterære liv med billeder og ord. Det kan være et billede af hende foran en bogreol eller billeder af programmet til Bogforum som optakt til det store bogarrangement. Og kulturdebattør og anmelder hos Berlingske Katherine Diez er en af dem, der efterhånden har fået slået sig fast som en kunstens og litteraturens stemme, når hun på Instagram formidler, diskuterer og sætter fokus på kultur. Hun bruger i høj grad sig selv og sin person til at trække opmærksomheden over på blandt andet litteratur.