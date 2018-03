Forfatter forsøger med humor at gøre os bevidste om vores stereotype kønsopfattelser

4 stjerner

Vi tænker stadig i stereotyper, når det gælder køn, skriver journalist og dokumentarist Mette Korsgaard i ny bog, der opfordrer til at blive bevidst om det ubevidste

Hun har altid kaldt sig selv for en fordomsfri feminist. Og derfor kom det bag på hende, at en test afslørede, at hun faktisk er yderst forudindtaget, når det gælder opfattelsen af køn. At hun måske endda er mandschauvinist. Men hun er langtfra alene. 90 procent af alle dem, der har taget samme test som hende, er lige så forudindtagede, når det gælder kønnenes evner: Mænd er gode til teknik. Kvinder til humaniora. Vi tænker stadig køn i stereotyper.