Søløve smagte kortvarigt friheden i oversvømmet zoo i New York

En søløve fik i forbindelse med oversvømmelser i den amerikanske storby New York en smag af frihed, da dens bassin i en af byens zoologiske haver flød over sine bredder.

Dermed fik hunsøløven en kort svømmetur uden for bassinet, skriver nyhedsbureauet dpa.

Det lod dog ikke til, at friheden smagte helt så godt, som søløven havde regnet med. Den var hurtig tilbage i normal habitat.

- Personalet i zoologisk have holdt øje med søløven, mens hun udforskede området, inden hun vendte tilbage til genkendelige omgivelser i bassinet og to andre søløvers selskab, udtaler Jim Breheny, der er vicepræsident i Wildlife Conservation Society's Zoos and Aquariums, som har ansvaret for flere zoologiske haver i New York.

Fredag faldt der næsten 15 centimeter regn over Central Park, oplyser den amerikanske vejrtjeneste National Weather Service.

Oversvømmelser og ekstreme mængder regn har fået myndighederne i millionbyen til at erklære nødretstilstand, mens dele af byen er lammet.

Biler flyder med vand, og kældre er oversvømmede, mens det lokale brandvæsen arbejder på at få folk i sikkerhed.

Indbyggere er blevet bedt om at blive inden døre og tjekke op på, om familie og venner er i god behold.

- Vi kan ikke tage let på det her, og vi har ikke taget let på det her, lyder det ifølge dpa fra borgmester Eric Adams.

Fredag eftermiddag amerikansk tid var tæt på 20 centimeter regn faldet ved John F. Kennedy International Airport. Dermed blev fredag den vådeste dag her, siden opmålingerne begyndte i 1948.

Ifølge Sky News har guvernør Kathy Hochul kaldt vejrhændelsen for en "farlig, livsfarlig storm".

- Bliv i sikkerhed og husk aldrig at forsøge at rejse på oversvømmede veje, skriver hun på det sociale medie X.

