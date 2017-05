Sønderjyder holdt vadehavsfest for digter

500-600 mennesker fejrede søndag Jens Rosendals kommende 85 års fødselsdag ved at vandre ud i Vadehavet og hente tidevandet ind. De smukke ord om naturen falder os nemmere at synge end at sige, mener digteren

"Jeg vil bo i det lave og lysende land/her hvor grønheden møder det blå/her hvor sol rammer diger og vadehavs vand/her er skønheden jeg kan forstå".



Ordene kunne umuligt passe bedre til lejligheden, da 500-600 mennesker søndag tog forskud på Jens Rosendals 85 års fødselsdag på onsdag.



Med digteren siddende midt iblandt sig i det grønne, høje græs med direkte udsyn til det punkt, hvor himmel møder hav, sang de hans sang "Jeg vil bo i det lave og lysende land". Det skete neden for Jens Rosendals vej. Vejen der går fra digterens hus i landsbyen Ballum tæt på Tønder, og helt ned til vadehavet overfor Rømø.

Bagefter vandrede hovedparten af fødselsdagsselskabet en halv kilometer ud på vaden. Nogle i bare tæer, andre i langskaftede gummistøvler, der af og til sank så dybt ned i mudderet, eller slikken som det hedder på sønderjysk, at de var svære at trække op igen. Det sidste stykke gik vandet til midt på læggen, før der blev vendt om, og hele selskabet gik tilbage for igen at få fast grund under fødderne.



Undervejs sang de med ledsagelse af FDF Brassband fra Tønder Jens Rosendals sang " Vi henter tidevandet ind", mens havet fulgte efter stille og roligt for at nå frem til næste højvande.

