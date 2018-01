Søren Huss i centrum til årets prisuddeling af Steppeulven

Med nomineringer i fire kategorier og vinderen af årets album var Søren Huss i fokus til Steppeulven 2018.

Der var fokus på Søren Huss, som var nomineret i hele fire kategorier, og han vandt også en af de helt store priser til lørdag aftens uddeling af de danske musikkritikeres pris, Steppeulven, på Bremens Teater i København.

Med sit tredje studiealbum "Midtlivsvisen" vandt han nemlig prisen for årets album foran blandt andre Benal og Katinka.

Søren Huss var også nomineret i kategorien årets vokalist, årets tekstforfatter og årets komponist, der dog alle gik til andre kunstnere.

Prisen som årets vokalist gik til den 69-årige rocklegende Annisette, der var med til at danne rockgruppen Savage Rose i 1967.

Med sine rimende og rytmiske raptekster i sange som "Antikommerciel Masseappel" og "Sindssyge Bertram" vandt Marvelous Mosell prisen som årets tekstforfatter.

Søren Huss måtte også se sig slået af den danske sangerinde Kira Skov og jazzsaxofonisten Maria Faust i kategorien årets komponist.

I 2017 udgav de albummet "In The Beginning", som de drog til det sydlige Estland for at indspille i en gammel og forladt russisk ortodoks kirke

En af aftenens helt store priser var årets musiker. Her vandt Sonja LaBianca, der 28. maj udgav sit første soloalbum, "About Room, Room to Be, Rooms".

Foruden ni priser om det forgangne års præstationer inden for musik blev der også uddelt den prestigefyldte årets pionerpris, der i år gik til Anne Linnet, som har været en del af den danske musikscene siden 1970'erne.

- Så længe der tales og synges dansk, vil de bedste af hendes sange leve og synges. Hun holder standarden og fanen højt, er stadig pladeaktiv og fylder koncertsale og kirkerum med sine uopslidelige sange.

- Hun er en inspiration, en ledestjerne og så absolut den værdigst tænkelige modtager af dette års pionerpris, skriver Foreningen af Danske Musikkritikere i en pressemeddelelse om Anne Linnet.

/ritzau/