Et medieansvarsudvalg skal sikre, at medierne kan følge med i en tid, hvor det går meget stærkt.

Søren Pind skal være med til at styrke mediernes ansvar

Tidligere justitsminister Søren Pind bliver formand for et medieansvarsudvalg, der er nedsat som et led i medieaftalen fra maj i år.

- Med sin erfaring som blandt andet justitsminister og alsidige baggrund er han den helt rigtige person til posten, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i en pressemeddelelse.

Regeringen, SF, De Radikale, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne står bag medieaftalen, hvor udvalget altså indgik som en af ingredienserne.

Udvalget skal undersøge, hvordan det kan blive muligt at styrke mediernes ansvar i en digital tid, hvor det går rigtig stærkt.

Historier i pressen kan hurtigt sprede sig på sociale medier og få store konsekvenser for de borgere og virksomheder, der bliver involveret, og det kan samtidig være svært for de berørte at trænge igennem med modsvar.

- Medierne spiller en fuldstændig afgørende rolle for vores demokrati. Men mediebilledet har udviklet sig radikalt de senere år – det går meget stærkt på nettet og på de sociale medier. Og nogle gange går det også for stærkt.

- Det kan få konsekvenser for borgernes retssikkerhed og svække tilliden til medierne, siger kulturministeren.

Udvalget på 19 medlemmer består af en række eksperter og repræsentanter fra mediebranchen og civilsamfundet.

Blandt disse er Stig Ørskov, der er administrerende direktør for JP/Politikens Hus, generalsekretær for Red Barnet Johanne Schmidt-Nielsen samt Roger Buch, der er forskningslektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Udvalget skal blandt andet tænke over, hvordan Pressenævnets rolle skal være i fremtiden, og hvordan man kan få en medieombudsmand til af egen drift at tage sager op og være med til at bidrage til debatten i offentligheden.

Udvalget skal også undersøge, hvordan bloggere og influencere i højere grad end nu kan blive stillet til ansvar for det indhold, som de publicerer og viderebringer til deres ofte mange følgere.

