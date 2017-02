Søren Ulrik Thomsen i spidsen for Det Danske Akademi

Digteren er netop udpeget som ny sekretær for det litterære akademi og skal dermed videreføre traditionen med at pleje litteraturen herhjemme

Søren Ulrik Thomsen, der er en af landets mest elskede og læste lyrikere, kan nu føje titlen som sekretær for Det Danske Akademi på sit CV.



Ved Akademiets møde i januar overtog han posten, der, trods titlen, fungerer som en formandspost. Han afløser dermed litteraten Per Øhrgaard, som har haft posten i fem år. Søren Ulrik Thomsen forsikrer, at hans nye rolle er ren formalia.



"Jeg mente, at nu måtte det nok være min tur", siger han og betegner posten som en chaufførkasket, man let modstræbende påtager sig efter i en vis årrække at have været passager i bussen.

Nok er skiftet formelt, men det ligger fast, at digteren nu er den, der i de kommende år har opgaven med at forklare, repræsentere og være ansigt for en institution, der langtfra er kendt for alle danskere.



Akademiet har intet kommunikationsapparat og prøver aldrig at gøre noget særligt væsen af sig, og den strategi har Søren Ulrik Thomsen ikke tænkt sig at lave om på.



"Det er Akademiets styrke, at vi er en selvstændig og uafhængig organisation. Vi skal ikke styrte rundt for at blive eksponeret," siger han.

Akademiet, der er Danmarks højeste litterære forsamling, består af litterater, professorer og forfattere - i alt omkring 20 medlemmer.





Institutionen blev stiftet i 1960 på initiativ af forfatteren Karl Bjarnhof og kunsthistorikeren Christian Elling, og uddeler hvert år 11 litterære priser. Blandt andet Akademiets Store Pris på 300.000 kroner som stilles til rådighed af staten.