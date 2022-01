Sørine Gotfredsen: Feministisk debatbog er et énøjet ekstrakt af tidens populære holdninger

Hvis man går rundt og savner en letlæst og unuanceret opsamling af de seneste års kønsdebat, skal man læse Rikke Viemoses nye bog ”Nu taler jeg”. Dermed har jeg vist allerede antydet, at dette ikke er nogen særlig god bog, men læs alligevel anmeldelsen her til ende, for der er ikke desto mindre noget interessant forbundet med bogen.