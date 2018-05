Sofie Linde flytter til TV2 og fortsætter som X Factor-vært

Når TV2 viser "X Factor" for første gang i 2019, er det fortsat med Sofie Linde som vært.

Sofie Linde fortsætter som vært på X Factor, når tv-programmet næste år sendes på TV2 i stedet for DR.

Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

- Jeg elsker at lave "X Factor", og jeg glæder mig helt enormt til at lave endnu en sæson, siger Sofie Linde om underholdningsprogrammet med musikken i fokus.

- "X Factor" er den største, sjoveste og mest udfordrende opgave, jeg har haft i min karriere som vært.

- Ikke to sæsoner har været ens for mig at lave, og den kommende sæson bliver bestemt ingen undtagelse, siger Sofie Linde.

DR har sendt "X Factor " siden 2008. I år viste DR programmet for 11. og sidste gang, da TV2 har overtaget rettighederne.

