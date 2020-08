Sofie Linde ønsker at lukke sag om sexchikane i DR

Tv-værten Sofie Linde vil ikke gøre mere ved historien om, at en DR-ansat bad hende udføre oralsex på ham.

Tv-vært Sofie Linde har besluttet, at hun ikke ønsker at gå videre med sin historie om en tidligere kollega i DR, der bad hende udføre oralsex på ham.

Det skriver TV2 på baggrund af et skriftligt svar fra DR's HR-chef, Nanna Abildstrøm.

Hun skriver til TV2, at DR har talt med Sofie Linde, og at DR respekterer, at Sofie Linde ikke ønsker at gå videre med sagen.

Episoden, som Sofie Linde fortalte om på scenen ved optagelserne til dette års "Zulu Comedy Galla", fandt sted, da den i dag 30-årige tv-vært var 18 år.

Hun ønsker ikke at oplyse, hvilken person det drejer sig om. Men under showet henvendte hun sig direkte til vedkommende og sagde "jeg er ret sikker på, at du kigger på mig lige nu. Du ved godt selv, hvem du er".

DR bakker op om tv-værtens intentioner, fortæller Nanna Abildstrøm til TV2.

Sofie Linde besluttede sig for at fortælle historien, fordi hun vil fortælle alle unge, at man kan sige nej til lignende tilbud, uden at det går ud over ens karriere, fortæller hun til TV2.

Torsdag skrev hun på sin Instagram-profil, at meget af den fulde tale handlede om, at der ikke er ligeløn og ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark.

- Jeg holdt en tale, der i store træk handlede om, at der i 2020 stadig ikke ligeløn og ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark.

- At sexisme findes og at man ikke skal være bange for at sige fra! At man skal sige fra. Og at det nok skal gå alligevel. Det gjorde det nemlig for mig.

- Jeg står med rank ryg - og det gør jeg i høj grad på grund af al den ros og opbakning jeg har fået fra jer og mange af mine kolleger. Tak, skriver hun.

