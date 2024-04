Solformørkelse mødes med jubel i Mexico og starter Nordamerika-tur

En total solformørkelse er mandag begyndt i dele af Mexico, inden fænomenet bevæger sig over først USA og så Canada.

Da Månen blokerede fuldstændig for Solen, førte det til jubel i kystbyen Mazatlán, hvor folk var mødt op med særlige briller for at kunne følge med i solformørkelsen.

Den totale solformørkelse begyndte klokken 11.07 lokal tid i Mazatlán, og folk krammede og skreg i begejstring, skriver New York Times.

- Temperaturen faldt en smule, skriver den amerikanske avis' udsendte om minutterne efter den indledende begejstring.

- Dj's stoppede med at spille deres musik. En følelse af dæmpet ro fulgte, mens folk tog billeder af begivenheden med deres telefoner.

Langs den linje, hvor der er total solformørkelse, er der planlagt festivaler, massebryllupper og en række andre arrangementer.

Solformørkelsen vil de fleste steder vare mellem 3 minutter og 30 sekunder og 4 minutter.

Ved en total solformørkelse står Jorden, Månen og Solen på linje, og set fra Jorden vil Solen i kort tid være fuldstændigt skjult bag Månen.

Ifølge det amerikanske rumagentur Nasa vil omkring 31,6 millioner mennesker kunne opleve den totale solformørkelse mandag.

Flere steder lyder vejrudsigten dog på skyer.

Derfor tør Connecticut-borgerne Bob og Teresa Love, som er taget til byen North Hudson i delstaten New York, ikke at sætte deres forhåbninger for højt.

I den amerikanske delstat rammer solformørkelsen i løbet af eftermiddagen lokal tid.

- Jeg forsøger ikke at være for spændt på grund af vejret, men blot at holde forventningerne på et realistisk niveau, siger 49-årige Teresa til nyhedsbureauet Reuters.

- Nogle mennesker siger, at det er livsforandrende. Jeg ved ikke, om det bliver livsforandrende, men jeg tror, at det bliver fedt at se.

