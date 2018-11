At læse Janne Tellers essays er som at være til et dannet middagsselskab, hvor dugen er mølædt

1 stjerne

Janne Teller er både prisbelønnet og internationalt anerkendt, men hendes essaysamling ”At gå nøgen” er både sært anakronistisk og jammerligt skrevet

Man kunne forestille sig, at Janne Teller, undertitlen på hendes ny bog in mente, havde skrevet en bog om kunst. Det er ikke tilfældet. Den handler mest om Janne Teller. Hvor svært det end er at være hende, er det efter denne bog at dømme dog trods alt ingen kunst.

De 21 genoptrykte essays fra de forgangne 13 år kredser om forskellen på de normfrakker, mennesker iklæder sig, og det, mennesket er, når det er fordomsløst nøgent. Den bærende idé er, at mennesket har travlt med at indhylle sig i ydre normer eller identiteter som nationalitet eller religion, men at vi burde ”afklæde os vores kulturelle makeup”. Bemærk metaforsammenbruddet mellem tøj og creme.

Denne afsminkning skal ske til fordel for en væren, der skal stå i bævende kursiv, fordi vi har ”værens essens” (to ord, begge i kursiv) ”tilfælles med alle andre.” Anskuelsen bag synes at være en godartet naturalisme, hvor noget i menneskets biologi gør, at det på bunden gerne vil tage sig af både egne og fremmede, men at kapitalisme og nationalisme korrumperer dette paradisdyr.

Janne Teller (født 1964) er en prisbelønnet og internationalt anerkendt forfatter samt en flittig essayist, hvilket denne udgivelse slår fast. Det er i princippet relevant, fordi de fleste tekster først er blevet til på et andet sprog end dansk, og fordi Janne Teller sidder i flere internationale juryer og komitéer.

Bogen er delt op i ”kunst”, ”fremmedhed” og ”kunsten at være menneske” samt et afsluttende essay, der skal binde temaerne sammen, men som sært nok blev skrevet i 2005. Den begynder med fortællinger om at være udsendt som FN-diplomat, om at gå i boghandel på Borgergade i København og om at rydde op i sin lejlighed, før man kan skrive. Man er vel lidt gal.

Anden lange midterdel er politisk og handler hovedsageligt om, hvordan nationalstaten bør opløses til fordel for ”Europa”. Vildest er behandlingen af Muhammedkrisen, der forekommer rablende, uanset hvad læseren måtte mene om sagen i øvrigt. Den var et ”fuldstændigt forudsigeligt udkomme på den hetz der køres mod muslimer i Danmark”. De imamer, der rejste rundt med bevidste løgne, var ”vidner” – og: ”overgreb bliver ikke undskyldelige af at vidner fortæller om dem!”. Udråbstegn. Det er der til gengæld ikke, når Muhammed ofte blot omtales som ”Profeten” med stort p.