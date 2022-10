Sonning-prisvinderen levede op til en million

Hvis man i dag skal give nogen en udsøgt kompliment, kan man sige at, hun (eller han) ligner en million. Det er en vending, der ligger godt i munden, og 1.000.000 er et dejligt rundt tal. Og er det kroner, det drejer sig om, er beløbet selv i disse inflationstider en anselig pose penge. Og netop denne sum er, hvad modtageren af den verdensberømte Sonnings Musikpris kan glæde sig over – ud over den betydelige prestige, begribeligvis. Prestigen har i høj grad en historisk dimension: Blandt tidligere modtagere kan nævnes koryfæer som Arthur Rubinstein, Leonard Bernstein, Pierre Boulez, Birgit Nilsson, Sir Georg Solti, Daniel Barenboim, Benjamin Britten og Dmitrij Sjostakovitj.

Årets prismodtager er den franske pianist Pierre-Laurent Aimard, der har ry som en enestående musiker og nyder status som en nøglefigur i vor tids musik. Han er musikalsk visionær og har i en periode på omkring 40 år arbejdet tæt sammen med en række førende komponister som Ligeti, Stockhausen og Boulez.