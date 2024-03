Souldronningen Diana Ross gæster Tivoli

Indtil for nylig var det 50 år siden, at den amerikanske souldronning Diana Ross havde givet koncert i Danmark.

Men efter at hun besøgte Royal Arena i oktober sidste år, har hun fyldt flere danske koncerter i sin kalender.

Med hits som "I'm Coming out" og "Stop! In the Name of Love" er der lagt op til feststemning, når Diana Ross indtager Plænen til Fredagsrock i Tivoli 9. august.

Det er dog ikke det eneste tidspunkt, den 80-årige sangerinde kan opleves i Danmark denne sommer.

I august tager Diana Ross også et smut forbi Bøgescenen til Smukfest.

Til Fredagsrock kan Tivoli-gæster 24 fredage hen over sommeren opleve et væld af koncerter, når stjerner fra ind- og udland sørger for musik og sommerstemning.

Alle hovednavne til årets koncerter, der begynder klokken 22, er nu offentliggjort.

Ud over den amerikanske souldronning skal udenlandske navne som Take That og Chris Isaak give koncert på Plænen.

Fredagsrock-programmet byder også på danske hitmagere som blandt andre Medina, Tina Dickow, Rasmus Seebach, Mads Langer og Tim Christensen.

Tivolis Fredagsrock skydes i gang 12. april og byder på koncerter frem til 20. september.

/ritzau/