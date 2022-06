Spekulationer om pavens afgang tager til

Blandt kendere af Vatikanet begynder der at svirre spekulationer om, at pave Frans måske stopper som pave.

I begyndelsen af maj begyndte der at dukke rygter op om, at pave Frans vil gøre som sin forgænger i embedet i Vatikanet, pave emeritus Benedikt XVI.

Benedikt gjorde det usædvanlige, at han trak sig som pave. Normalt er det et livstidsjob.

Den 95-årige Benedikt bor nu i et kloster i Vatikanet.

For en måneds tid siden gennemgik pave Frans en mindre knæoperation, og efterfølgende blev han set offentligt i en kørestol for første gang.

Den 85-årige pave var måske mere svækket, end man lige troede.

Nu er der kommet mere ild på spekulationernes bål.

Avisen The Guardian skriver, at pave Frans meget usædvanligt har indkaldt til et såkaldt konsistorium den 27. august. Det er et særligt møde for kardinaler.

Mødet rådgiver paven, og det udpeger nye kardinaler.

Dagen efter mødet rejser pave Franz til Abruzzo i L'Aquila-provinsen i det centrale Italien.

Her er der en religiøs fest, og paven besøger pave Celestine V's grav.

Celestine gik efter fem måneder af som pave i 1294.

I 2009 besøgte pave Benedikt også graven, og kommentatorer har siden omtalt besøget som symbolsk, fordi han som Celeste også gik af som pave. Det var i 2013.

- Det er meget mærkeligt at holde et konsistorium i august. Der er ingen grund til, at han holder det tre måneder før tid og så rejser til L'Aquila midt i det hele, siger Robert Mickens, redaktør på den katolske Rom-avis La Croix, til The Guardian.

En uge efter konsistoriummet mødes paven med kardinalerne for at orientere dem om sine reformer i Vatikanets centraladministration.

De omfatter blandt andet tidsbegrænsning for kontorchefer i Vatikanet, ligesom kvinder skal have lov til at have sådanne chefposter.

- Jeg tror, at der også kommer en anden meddelelse. Det kan godt være, at denne meddelelse ikke er, at han går af. Men jeg tror, at der er en god mulighed for det, siger Robert Mickensl.

/ritzau/