Spillebranchen advarer mod for stramme krav til reklamer

Det er en god idé at forbyde kendte i spilreklamer. Blot skal reglerne ikke strammes for meget, lyder det fra Spillebranchen.

Faktisk foreslog brancheorganisationen selv tidligere i år, at kendte ikke længere skal kunne optræde i spilreklamer, fortæller administrerende direktør Morten Rønde.

- Vi gik selv ud og sagde, at det vil vi gøre som en del af vores eget frivillige adfærdskodeks i Spillebranchen. Så jeg går ud fra, det er det, ministeren følger op på nu, siger direktøren.

Han henviser til, at skatteminister Jeppe Bruus (S) mandag meldte ud, at det skal forbydes, at "kendte sportsfolk og andre autoriteter" kan medvirke i reklamer for pengespil.

Men selv om Spillebranchen er positiv over for idéen om et forbud, bør man ifølge Morten Rønde være varsom med at stramme reglerne for meget.

Der er endnu ikke fremlagt et lovforslag eller udarbejdet retningslinjer for, hvornår man er "for kendt" til at måtte deltage i reklamer for pengespil.

Og det bliver også svært at udarbejde, vurderer Morten Rønde. Han mener, at det altid vil være en subjektiv vurdering, om en person er kendt.

- En skuespiller, som ikke var specielt kendt, men som så lige pludselig er med i en stor serie eller kendt reklame, bliver måske kendt, mens reklamen bliver lavet, siger han.

Direktøren mener også, man bør tage med i overvejelserne, at selv om nogle personer er kendte, er de ikke nødvendigvis kendte for alle aldersgrupper. Dermed appellerer de heller ikke nødvendigvis til alle grupper.

Det er vigtigt at slå fast, mener han, da branchen ellers risikerer at bryde regler og eventuelt idømmes straffe, hvis reglerne kan tolkes forskelligt.

Branchen mener, at grænsen bør sættes ved, at en kendt person bruger sit navn og sin status til direkte at anbefale bestemte spil eller bestemte udbydere.

Der bør ifølge Spillebranchen ikke være et generelt forbud mod brug af kendte i reklamerne.

- Det er vigtigt, om man direkte promoverer et produkt og bruger den goodwill, man har opbygget i sin person, til at markedsføre produktet og anbefale det. Det er det, vi kan se, kan flytte noget, siger Morten Rønde.

Han fremhæver, at virksomheden Bet25 for eksempel bruger skuespiller Peter Frödin i sine reklamer før, under og efter sport i tv.

Her spiller Frödin en rolle som tyroleren "Franzi". Det ser Spillebranchens direktør ikke nogle problemer i, da Frödin selv ikke står direkte frem og bruger sit navn til at promovere spil.

Til slut bør man ifølge Spillebranchen være opmærksom på, at nogle sportsklubber delvist lever af sponsorater. Hvis spilfirmaer ikke må bruge klubberne og deres profiler til at vise, at de sponsorerer, har firmaerne ikke stor fordel af det.

- Det kan for eksempel gå ud over de store sportsklubber og landsholdet, siger Morten Rønde.

Forslaget fra skatteministeren er et af en række forslag, som regeringen vil præsentere på et indledende forhandlingsmøde onsdag.

