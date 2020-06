Spillede Bilbo Sækker - skuespilleren Ian Holm er død

Ian Holms repertoire var stort fra "Alien" på film til Shakespeare på de skrå brædder.

Den britiske skuespiller Ian Holm, der medvirkede i film og på de skrå brædder i de engelske teatre, er død 88 år, skriver avisen The Guardian.

- Han døde fredeligt på et hospital omgivet af sin familie og plejere, siger hans agent.

Repertoiret var stort. Det gik fra skuespil af Harold Pinter til Wiliam Shakespeares "King Lear". Han var Bilbo Sækker i Peter Jacksons filmtrilogi "Ringenes Herre" og optrådte som den gyselige android i filmen "Alien" fra 1979.

Han har vundet en af de fornemmeste britiske filmpriser Bafta, og han var nomineret til en Oscar for sin rolle, som en halvgal træner i filmen "Viljen til Sejr" fra 1981.

Filmen vandt i øvrigt fire Oscars.

Holm medvirker i næste alle film, der er instrueret af det tidligere Monty Python-medlem Terry Gilliam.

Ian Holm Cuthbert blev født på et psykiatrisk hospital 12 september 1931 Goodmayes, Essex, hvor hans far var psykiater. Hans mor var sygeplejerske.

Han led af angst som barn og blev mobbet på den privatskole, som han gik på. Han søgte tilflugt i sin kærlighed til drama og teater.

Som ung spillede han en lang række Shakespeareroller på teatret. Han var i en årrække tilknyttet The Royal Shakespeare Company at Stratford i London, hvor hans første rolle i 1954 var at være våbendrager i en opførelse af "Othello".

Hans første optræden på det hvide lærred var i John Frankenheimers film "The Fixer". Det var den første af mere end 90 film, som han medvirkede i.

