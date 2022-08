Spillefilm om Flemming Bamse Jørgensen er en rigtig tåreperser. Det er ganske, som det skal være

Nytårsmorgen 2011 døde sangeren, sangskriveren og musikeren Flemming Bamse Jørgensen i sit hjem i Egå uden for Aarhus, 63 år. DR's P3 ændrede øjeblikkeligt programfladen og spillede Bamse hele resten af dagen, mens Aarhus gik i sort. Bamse var elsket over det ganske land og opnåede en popularitet, der er de færreste beskåret. I sin 30 år lange karriere solgte han svimlende 3,2 millioner albums, i gennemsnit mere end 100.000 om året.

Bamse spillede og sang sig ind i Danmarks hjerte og blev med tiden et af de største navne inden for dansk musik nogensinde. Hvorfor? For denne signatur har det med hans stemme at gøre. Den var noget helt særligt. Han kunne med sin karakteristiske vokal løfte sit materiale til et andet niveau og forvandle både poetiske og melodiske banaliteter til eksistentielt vedkommende og stedvis dybe følelsesmæssige sandheder. Det var som om Bamse skyldte livet noget; som om der lå en usynlige kerne inde i sangene, en hemmelighed, der kaldte noget frem i hans publikum, de måske end ikke selv vidste, de bar på.